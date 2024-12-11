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Болельщики «Севастополя» направили письмо Путину с просьбой помочь с допуском команд Крыма в систему профессионального футбола России: «До каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА и УЕФА?»

Болельщики «Севастополя» обратились к Владимиру Путину.

Болельщики «Севастополя» направили письмо президенту России с просьбой помочь решить вопрос с допуском их клуба, а также крымских команд в целом в систему профессионального футбола страны, документ опубликовал «Абзац».

«Предполагалось, что через несколько лет [после воссоединения с Россией] наши федерации футбола станут членами Российского футбольного союза, ФК «Севастополь» и крымские команды войдут в состав российских профессиональных футбольных лиг, а наши дети и юноши смогут выступать в российском первенстве. К сожалению, ничего этого не произошло.

Наши федерации так и не стали членами российского футбольного сообщества, наши детские и юношеские команды выступают только в турнирах, которые проводит Министерство спорта РФ, уровня «Кожаного мяча», а ФК «Севастополь», выступающий в специально созданной для него и команды из Ялты [«Рубин Ялта»] полулюбительской лиге, даже не был допущен к участию в настоящем общероссийском турнире Кубка России», – говорится в письме фанатов команды.

По этой причине, уверены болельщики, уровень севастопольского футбола неуклонно снижается, а многообещающие юные игроки стараются переехать в другой город из-за отсутствия перспектив у команды.

«Уважаемый Владимир Владимирович, есть стойкое ощущение, что существует негласный запрет на прием нас в РФС. В связи с этим у нас есть вопрос: до каких пор мы будем покорно терпеть санкции ФИФА (Международная федерация футбола) и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), направленные на причинение вреда в суверенных вопросах развития российского футбола? Надеемся на решение данного вопроса. И в 2025 году Севастополь и Крым станут полноправными членами Российского футбольного союза», – сказано в тексте.

«Севастополь» и «Рубин Ялта» в прошлом году дебютировали в соревнованиях Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Обе команды выступают в LEON Второй лиге Б.

Ялтинцы в свой первый сезон оказались серебряными призерами, в этом году также став вторыми.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Абзац»
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