Садыгов задержан сотрудниками ФСБ. Арест инвестора «Химок», вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области (Baza)

Появились подробности ареста Туфана Садыгова.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инвестор «Химок» был задержан сотрудниками ФСБ. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество». По словам источников, мера пресечения Садыгову пока не избиралась.

При этом утверждается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области. Официально данная информация не подтверждена.

Как сообщает источник, сам Садыгов перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

Ранее информация о нахождении бизнесмена под домашнем арестом была опровергнута , Садыгов находится в СИЗО. Как пояснила Baza, Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом, вероятнее всего, является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену.