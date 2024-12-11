Садыгов задержан сотрудниками ФСБ. Арест инвестора «Химок», вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области (Baza)
Как сообщает телеграм-канал Baza, инвестор «Химок» был задержан сотрудниками ФСБ. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество». По словам источников, мера пресечения Садыгову пока не избиралась.
При этом утверждается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области. Официально данная информация не подтверждена.
Как сообщает источник, сам Садыгов перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.
Ранее информация о нахождении бизнесмена под домашнем арестом была опровергнута, Садыгов находится в СИЗО. Как пояснила Baza, Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом, вероятнее всего, является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий