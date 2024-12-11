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Садыгов задержан сотрудниками ФСБ. Арест инвестора «Химок», вероятно, связан со строительным бизнесом в Московской области (Baza)

Появились подробности ареста Туфана Садыгова.

Как сообщает телеграм-канал Baza, инвестор «Химок» был задержан сотрудниками ФСБ. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество». По словам источников, мера пресечения Садыгову пока не избиралась.

При этом утверждается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области. Официально данная информация не подтверждена.

Как сообщает источник, сам Садыгов перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

Ранее информация о нахождении бизнесмена под домашнем арестом была опровергнута, Садыгов находится в СИЗО. Как пояснила Baza, Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом, вероятнее всего, является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Baza
Туфан Садыгов
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