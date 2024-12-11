У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию.
Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште.
После финала победители турнира дают короткое интервью, которое транслируется в прямом эфире.
Мирона Лифинцева после золота на интервью не пригласили.
Российские пловцы в Будапеште выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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