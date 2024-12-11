У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию.

Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште.

После финала победители турнира дают короткое интервью, которое транслируется в прямом эфире.

Мирона Лифинцева после золота на интервью не пригласили.

Российские пловцы в Будапеште выступают в нейтральном статусе.