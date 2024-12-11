11

У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

У Лифинцева не взяли флэш-интервью после победы на чемпионате мира по плаванию.

Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште. 

После финала победители турнира дают короткое интервью, которое транслируется в прямом эфире.

Мирона Лифинцева после золота на интервью не пригласили. 

Российские пловцы в Будапеште выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
чемпионат мира на короткой воде
Мирон Лифинцев
плавание
logoсборная России
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие сволочи те, кто отговаривал пловцов получать нейтральный статус. Их не просто отговорили, им угрожали!»
3848 минут назад
🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, Суркова и Мишарина выступят в финалах
4959 минут назадLive
Мирон Лифинцев с юниорским мировым рекордом победил на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
11сегодня, 17:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чикунова, Клепикова, Пригода, Корнев, Жигалов вышли в финал на ЧМ по плаванию на короткой воде, Ефимова и Трофимова выбыли в полуфиналах
12 минут назад
Михаил Дегтярев: «Золото Лифинцева — это первая ласточка. Берем курс на полное и безоговорочное возвращение России на мировую спортивную арену»
220 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие сволочи те, кто отговаривал пловцов получать нейтральный статус. Их не просто отговорили, им угрожали!»
3848 минут назад
🥇 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев выиграл золото, Суркова и Мишарина выступят в финалах
4959 минут назадLive
Мирон Лифинцев с юниорским мировым рекордом победил на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
11сегодня, 17:00
Кирилл Пригода установил рекорд России в плавании на короткой воде на 100 м брассом
4сегодня, 10:35
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Клепикова, Трофимова, Пригода, Корнев прошли в полуфиналы, Жаворонков выбыл
38сегодня, 10:30
World Aquatics об участии россиян в чемпионате мира: «Безопасность всех наших спортсменов всегда имеет первостепенное значение»
1сегодня, 08:35
Француз Жоли о возвращении Мартынычева: «Это очень быстрый парень. Рад, что у меня стало одним классным противником больше»
сегодня, 08:26
Двукратный чемпион мира Раццетти: «Российские пловцы ни в чем не виноваты, их давно надо было допустить до стартов. То, что они вернулись, правильно»
53сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
1сегодня, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Рекомендуем