Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка

Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел в тяжбе с бывшей женой.

Ранее суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов, голкипер «ПСЖ » и сборной России будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери. Анастасия Казачек после этого заявила : «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России».

«В настоящее время Сафонов Матвей инициировал пять судебных дел: 1) в ноябре 2024 г. Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23.11.2021 г. квартиры своей дочери; 2) на 20.12.2024 на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение еще одного иска Сафонова – о порядке общения с ребенком; 3) 20.12.2024 на 10:20 назначено рассмотрение третьего иска Сафонова – о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом; 4) на 17.12.2024 в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвертого иска Сафонова – о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после на ремонт; 5) пятый иск Сафонова – об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано.

Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску – о порядке общения с ребенком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего 8 (восемь) строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в 10 раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

Имитируя заведомо юридически недопустимое мировое соглашение, Сафонов не отказывается от поданных им исков. Сафонов Матвей лжет, что я чиню ему препятствия в общении с ребенком. Расскажу 20 декабря суду, по какой причине я настаиваю, чтобы Сафонов общался с ребенком только в моем присутствии», – рассказала Анастасия.