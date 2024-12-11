«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона

Джон Кордоба заявил, что судьи действуют против «Краснодара» в этом сезоне.

– Какой итог первой части сезона?

– Очень сложно сейчас говорить об этом. Нам все время приходилось бороться против судей, кажется, они были против нас.

Но наше дело не смотреть на эти вещи, а просто идти к общей цели команды, – сказал нападающий «Краснодара » Кордоба .

Перед зимней паузой «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»