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  • «Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
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«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона

Джон Кордоба заявил, что судьи действуют против «Краснодара» в этом сезоне.

– Какой итог первой части сезона?

– Очень сложно сейчас говорить об этом. Нам все время приходилось бороться против судей, кажется, они были против нас.

Но наше дело не смотреть на эти вещи, а просто идти к общей цели команды, – сказал нападающий «Краснодара» Кордоба.

Перед зимней паузой «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

Мурад Мусаев: «Странные вещи происходили в играх с «Химками», «Рубином», «Локомотивом» – отменялись наши голы. «Краснодар» был лучше»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
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