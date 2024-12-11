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Задержание Садыгова может быть связано с матчем «Химки» – «Крылья» и невыполнением госконтрактов. Долги компаний бизнесмена могут составлять порядка 300 млн рублей («Матч ТВ»)

Стали известны причины задержания Туфана Садыгова.

По данным «Матч ТВ», задержание инвестора «Химок» может быть связано с расследованием матча «Химки» – «Крылья Советов», инициированным после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, а также с его финансовой деятельностью.

Ранее сообщалось, что бизнесмен находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». В компаниях Садыгова прошли обыски.

Одной из основных причин задержания Садыгова может быть расследование матча чемпионата России «Химки» – «Крылья Советов», который состоялся 24 апреля 2022 года. Ранее Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, в частности, упомянув данную встречу. В начале декабря губернатор Самарской области передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Еще одной причиной задержания являются вопросы по реализации государственных контрактов, а также неуплаченные налоги и задержки по заработной плате сотрудникам. Долги компаний Садыгова, по информации собеседников «Матч ТВ», могут составлять порядка 300 миллионов рублей.

Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м – соперников тренировал Юран («РБ Спорт»)

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
logoВячеслав Федорищев
Туфан Садыгов
деньги
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