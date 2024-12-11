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Правозащитные организации о ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Безрассудное решение, которое ставит под угрозу множество жизней. ФИФА рискует понести тяжелую ответственность за нарушения прав человека»

Правозащитные организации осудили решение провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

Сегодня ФИФА официально объявила место проведения турнира – Саудовская Аравия была единственным кандидатом.

Глава Amnesty International по трудовым правам и спорту Стив Кокберн опубликовал заявление по поводу решения ФИФА. Под ним подписалась 21 организация, в том числе объединения саудовской диаспоры, группы трудовых мигрантов из Непала и Кении, международные профсоюзы, представители болельщиков и глобальные правозащитные организации.

«Безрассудное решение ФИФА отдать чемпионат мира по футболу 2034 года Саудовской Аравии без обеспечения надлежащей защиты прав человека ставит под угрозу жизни многих людей.

Исходя из имеющихся на сегодняшний день убедительных доказательств, ФИФА понимает, что без фундаментальных реформ в Саудовской Аравии работники будут подвергаться эксплуатации и даже погибать, но все же решила продолжать работать, несмотря ни на что. Организация рискует понести тяжелую ответственность за многие последующие нарушения прав человека.

Теперь, когда решение принято, необходимы срочные и последовательные действия для снижения серьезных рисков нарушений трудовых и гражданских прав, связанных с турниром, в том числе путем проведения серьезных реформ, заслуживающих доверия», – говорится в заявлении.

Согласно заявлению Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека, на одном из стадионов, строящихся в Саудовской Аравии для предстоящего чемпионата мира, предположительно нарушаются условия труда рабочих – утверждается, что строители работают по 10 часов в день в условиях экстремальной жары.

В свою очередь, Саудовская Аравия отрицает обвинения в нарушениях прав человека и заявляет, что с помощью законов защищает свою национальную безопасность.

ФИФА оценила заявку Саудовской Аравии на ЧМ-2034 на 420 из 500 баллов – самый высокий результат в истории. В отчете говорится о «потенциальных рисках, связанных с правами человека»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
ЧМ-2034
Политика
Amnesty International
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