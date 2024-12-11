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Ферстаппен заработал больше всех в «Ф-1» в 2024 году – $75 млн. Хэмилтон и Норрис – в топ-3 (Forbes)

Ферстаппен – самый высокооплачиваемый пилот «Ф-1» по версии Forbes.

Издание Forbes опубликовало информацию о зарплатах десяти самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1» в 2024 году. Согласно этим данным, больше всех за прошедший сезон заработал чемпион этого года – пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Зарплата Ферстаппена составляет $60 млн в год, а еще $15 млн были получены в качестве различных бонусов и премий.

На втором месте расположился уходящий в «Феррари» Льюис Хэмилтон. Британец за прошедший сезон заработал в «Мерседесе» $55 млн, и еще $2 млн получил в качестве бонусов.

На третьей позиции в рейтинге находится вице-чемпион этого года Ландо Норрис. Который заработал в «Макларене» $35 млн. Как сообщается, $12 млн Ландо получил в качестве базовой зарплаты, и сразу $23 млн в качестве бонусов.

Зарплаты пилотов «Ф-1» в 2024 году по версии Forbes

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $75 млн (60 зарплата+15 бонусы)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 57 млн (55+2)

3. Ландо Норрис («Макларен») – 35 млн (12+23)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 27,5 млн (24+3,5)

5. Шарль Леклер («Феррари») – 27 млн (15+12)

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 23 млн (15+8)

7. Оскар Пиастри («Макларен») – 22 млн (5+17)

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 19,5 млн (12+7,5)

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 19 млн (10+9)

10. Пьер Гасли («Альпин») – 12 млн (10+2)

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко: один гонщик и команда – одно предложение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Forbes
logoСерхио Перес
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
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