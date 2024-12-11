«Арсенал» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Арсенал» примет «Монако» в 6-м туре Лиги чемпионов.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов