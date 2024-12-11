Мирон Лифинцев с юниорским мировым рекордом победил на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Россиянин Мирон Лифинцев победил на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

18-летний Лифинцев выиграл золото на турнире, проходящем в Будапеште, на дистанции 100 м на спине. Он показал результат 48,76 секунды, что является новым юниорским мировым рекордом.