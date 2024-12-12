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  • 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)
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27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)

Большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.

Об этом сообщает «РБК Спорт». По результатам декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта. 

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%. Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо – по 5%.

По 3% респондентов назвали биатлон и борьбу, лапту – 2% опрошенных. Также 1% опрошенных назвал национальным видом спорта литрбол (столько же россиян отдали предпочтение городкам и боксу).

Участники опроса аргументировали выбор хоккея успехами национальной сборной и суровым климатом России. Фигурное катание россияне отметили за впечатляющие победы наших спортсменов на международной арене, а футбол выделили за массовость и вовлеченность населения.

Мнение россиян о главных национальных видах спорта варьируется в зависимости от региона проживания и пола респондентов. Поклонники фигурного катания больше сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге: данный вид спорта относят к национальному 18% москвичей и петербуржцев, а хоккей – 22%.

В городах-миллионниках наблюдается почти четырехкратный разрыв между лидерами рейтинга (40% – хоккей, 11% – фигурное катание).

77% россиян равнодушны к футболу. 4% считают себя постоянными болельщиками – почти в 5 раз меньше, чем в 2005-м (ВЦИОМ)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБК Спорт»
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