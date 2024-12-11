  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КЧМ-2029 может тоже пройти в США – ФИФА рассматривает такую возможность. Страна примет турнир в 2025-м (The Athletic)
26

КЧМ-2029 может тоже пройти в США – ФИФА рассматривает такую возможность. Страна примет турнир в 2025-м (The Athletic)

Клубный чемпионат мира может пройти в США два раза подряд.

По информации The Athletic, ФИФА рассматривает возможность проведения в Штатах обновленного турнира в 2029 году.

Напомним, США примут клубный чемпионат мира летом 2025 года. На данный момент место проведения следующего розыгрыша еще не определено, но ожидается, что Совет ФИФА одобрит кандидатуру США.

Считается, что проведение КЧМ-2029 году в США позволило бы ФИФА консолидировать спонсоров и закрепить наследие ЧМ-2026, который также пройдет в Штатах наряду с Канадой и Мексикой. Кроме того, США являются приоритетным рынком для многих ведущих европейских команд, многие из которых проводят в стране предсезонные турне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoчемпионат мира среди клубов
logoМЛС
logoФИФА
logoЧМ-2026
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли»
2365 декабря, 19:32
Трамп о КЧМ-2025 в США: «Инфантино – победитель, он президент, и я президент. Это будет фантастическое событие»
205 декабря, 18:40
DAZN за 1 млрд евро купил права на показ КЧМ-2025. Матчи турнира покажут бесплатно
204 декабря, 16:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последняя неделя, чтобы забрать призы в «Аэрофутболе». Успеете?
2 минуты назадСпецпроект
Задержание Садыгова может быть связано с матчем «Химки» – «Крылья» и невыполнением госконтрактов. Долги компаний бизнесмена могут составлять порядка 300 млн рублей («Матч ТВ»)
1417 минут назад
Экс-судья Дин о ВАР: «Я судил в АПЛ лет 15, а потом мне начали говорить в наушник, что я ошибся. Мне это не нравилось, но видеоповторы уже никуда не денутся, даже если фанаты проголосуют против»
1250 минут назад
FA о ЧМ-2034: «Поддержали заявку и попросили Саудовскую Аравию обеспечить безопасность всех фанатов. Турнир может стать катализатором позитивных изменений»
654 минуты назад
Инвестор «Химок» Садыгов находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество» (Baza)
57сегодня, 17:56
Лига чемпионов. «Арсенал» примет «Монако» Головина, «Ювентус» против «Ман Сити», «Барселона» в гостях у «Дортмунда», «Атлетико» – «Слован»
63сегодня, 17:46Live
Экс-защитник «МЮ» О’Ши о сравнениях Гарначо с Роналду: «Криштиану забивал и отдавал голевые в каждом матче. Пока ты не достиг такой же стабильности, нужно работать на команду»
12сегодня, 17:41
Арестован инвестор «Химок» Садыгов (Иван Карпов)
113сегодня, 17:27
Лига Европы. «Фенербахче» проиграл «Атлетику», «МЮ», «Тоттенхэм» и ПАОК Чалова и Оздоева проведут свои матчи в четверг
32сегодня, 17:26
Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Не вытягивает пока – долго был без тренировок с командой. Иногда слишком хочет показать, что он хороший футболист»
11сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Слован». 2:0 – Альварес и Гризманн забили. Онлайн-трансляция
54 минуты назадLive
Межконтинентальный кубок. «Ботафого» проиграл «Пачуке» и вылетел
55 минут назад
Мареска о «Челси»: «Матчи и титулы не выиграть, просто забивая голы, нужно защищаться. Наша оборона неплоха – всего 2 клуба пропустили меньше. Мы амбициозны, но не хотим терять фокус»
6 минут назад
Гризманн продлил голевую серию до 5 матчей. Форвард «Атлетико» забил «Словану» в ЛЧ
114 минут назад
В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не хотят увольнять Слишковича. В боснийце видят второго Личку (Legalbet)
724 минуты назад
Нойер обжаловал дисквалификацию на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
34 минуты назад
Экс-тренер «Барсы» Сетьен возглавил «Бэйцзин Гоань» из чемпионата Китая
235 минут назад
Ибрагимович о Пулишиче: «Ему не нравится быть Капитаном Америкой. Но мне насрать, если это оказывает больше давления. Это его вина – не был бы так хорош, мы бы ничего не просили»
536 минут назад
«Краснодар» много внимания обращает на судей, много фолит. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы». Ещенко о недостатках команды
50 минут назад
«Срджан готов к титулу. Он зверь, восстановится к сборам». Агент Бабича о травме защитника «Спартака»
658 минут назад
Рекомендуем