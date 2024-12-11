КЧМ-2029 может тоже пройти в США – ФИФА рассматривает такую возможность. Страна примет турнир в 2025-м (The Athletic)

Клубный чемпионат мира может пройти в США два раза подряд.

По информации The Athletic, ФИФА рассматривает возможность проведения в Штатах обновленного турнира в 2029 году.

Напомним, США примут клубный чемпионат мира летом 2025 года. На данный момент место проведения следующего розыгрыша еще не определено, но ожидается, что Совет ФИФА одобрит кандидатуру США.

Считается, что проведение КЧМ-2029 году в США позволило бы ФИФА консолидировать спонсоров и закрепить наследие ЧМ-2026 , который также пройдет в Штатах наряду с Канадой и Мексикой. Кроме того, США являются приоритетным рынком для многих ведущих европейских команд, многие из которых проводят в стране предсезонные турне.