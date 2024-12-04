Победа «Барсы» с 5 голами, «Бавария» вылетела из Кубка Германии, у Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате, «Монако» хочет купить Файзуллаева, Овечкин сбросил 15 кг перед сезоном и другие новости

1. «Барселона», кажется, вышла из мини-кризиса и разгромила «Мальорку» в гостях – 5:1! Рафинья сделал дубль (у бразильца 17 (11+6) очков в 16 матчах чемпионата), у де Йонга 1+1 после выхода на замену, у Ямаля ассист. Это первая победа каталонцев в Ла Лиге за 4 матча.

2. «Бавария» вылетела из Кубка Германии , проиграв «Байеру» – 0:1. Мануэль Нойер получил прямую красную на 17-й минуте, вылетев из штрафной и срубив Фримпонга. Это первое удаление в карьере немецкого голкипера. У «Баварии» нет трофеев после трансфера Кейна .

3. КХЛ. «Торпедо» уступило «Металлургу», «Ак Барс» победил «Динамо», «Северсталь» проиграла «Ладе».

4. У Артема Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова. При этом Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России. Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й.

5. Эндре Стремсхайм выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, Йоханнес Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й.

6. «Ман Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине жеребьевки клубного чемпионата мира, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й.

7. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Флориду» (5:4 ОТ), Малкин набрал 1+1 , прервав безголевую серию из 10 игр. «Миннесота» справилась с «Ванкувером» (3:2 ОТ), Капризов забил в овертайме . «Бостон» победил «Детройт» (3:2 ОТ), Задоров забросил 2-ю шайбу в сезоне. «Вегас» одолел «Эдмонтон» (1:0) за счет шайбы Барбашева. Все результаты дня – здесь .

Кстати, пишут, что Александр Овечкин сбросил 15 кг во время подготовки к сезону-2024/25.

8. «Монако» готов предложить около 15 млн евро за Аббосбека Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой, пишет «РБ Спорт».

9. УЕФА оштрафовал «Легию» на 17500 евро за оскорбительные баннеры фанатов про Лукашенко на матче с минским «Динамо» в Лиге конференций.

10. «Милан» разгромил «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии – 6:1! У команды Паулу Фонсеки 3 победы подряд впервые в сезоне.

11. Российские пловцы Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин и Мирон Лифинцев получили нейтральный статус . Они смогут выступить на чемпионате мира.

Сообщается, что МОК продолжит политику в отношении допуска российских спортсменов в нейтральном статусе.

12. НБА. 38+10+6 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Голден Стэйт», «Даллас» с 37+12 от Дончича победил «Мемфис», «Нью-Йорк» был сильнее «Орландо» и другие результаты .

13. Лионель Месси – в символической сборной 2024 года от МЛС. У Лео 21 гол и 11 ассистов в 22 матчах за «Интер Майами».

14. Олимпийские чемпионы в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завершили карьеру .

15. «Торпедо» объявило о назначении экс-форварда «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари спортивным директором .

16. Владимир Путин поручил сформировать подразделение для спортсменов-призывников в ДНР и обсудит с Минспорта проведение регулярных соревнований для ветеранов СВО.

17. Гукеш Доммараджуи Дин Лижэнь свели вничью 7-ю партию матча на первенство мира по шахматам.

18. Экс-форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом . Хоккеисту утвердили финансового управляющего.

Цитаты дня.

«Алкоголь – зло, никому не советую. Я ни разу в жизни не пил» . Зелимхан Бакаев о том, почему закрывает эмблему «Балтики» на статуэтке лучшему игроку

Анастасия Волочкова: «Если Загитова посчитала, что ей нужно накачать губы, это ее право . Мне бог дал такую красоту, что мне ничего с собой делать не нужно»

«Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне . Шутка». Слот о словах Мо про последний домашний матч с «горожанами»

Ванда про развод с Икарди и измены Мауро: «Я нашла переписки, фото, видео. Вина в таких случаях 100% на мужчине, женщина ни при чем . Мы пытались спасти наш брак, но постоянно ссорились»

Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю . Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»

Флик о 5:1 с «Мальоркой»: «Дерьмовый ноябрь закончился , я счастлив. Ямаль мог забить 1 или 2 гола, он всегда приносит пользу команде»