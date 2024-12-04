Капризов забил «Ванкуверу» победный гол в овертайме и стал 2-й звездой матча. Форвард «Миннесоты» набрал 39 очков в 24 играх сезона

Кирилл Капризов забил победный гол в овертайме матча с «Ванкувером».

«Миннесота » выиграла со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забил решающий гол в дополнительное время – это 16-й гол россиянина в нынешнем сезоне.

Также в этом матче форвард набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 23:37 (1:49 – в большинстве).

Капризов был признан второй звездой матча, третьей – вратарь Филип Густавссон, первой – защитник Джейк Миддлтон.

В этом чемпионате Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров лиги с Нэтаном Маккинноном и Мартином Нечасом (оба 39 очков).