Капризов забил «Ванкуверу» победный гол в овертайме и стал 2-й звездой матча. Форвард «Миннесоты» набрал 39 очков в 24 играх сезона
Кирилл Капризов забил победный гол в овертайме матча с «Ванкувером».
«Миннесота» выиграла со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забил решающий гол в дополнительное время – это 16-й гол россиянина в нынешнем сезоне.
Также в этом матче форвард набрал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 23:37 (1:49 – в большинстве).
Капризов был признан второй звездой матча, третьей – вратарь Филип Густавссон, первой – защитник Джейк Миддлтон.
В этом чемпионате Капризов набрал 39 (16+23) очков в 24 матчах и делит первое место в гонке бомбардиров лиги с Нэтаном Маккинноном и Мартином Нечасом (оба 39 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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