«Милан» одержал 3 победы подряд впервые в сезоне. Команда Фонсеки не проигрывает 7 матчей кряду

«Милан» впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Сегодня команда Паулу Фонсеки разгромила «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии – 6:1. Ранее «россонери» обыграли «Слован» в Лиге чемпионов и «Эмполи» в Серии А (3:0).

Миланцы не проигрывают 7 матчей подряд – у них 5 побед и 2 ничьих на этом отрезке. Последнее поражение команды было зафиксировано 29 октября – в матче с «Наполи» (0:2).

6 декабря «Милан» встретится с «Аталантой».