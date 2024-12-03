МОК продолжит политику в отношении допуска российских спортсменов в нейтральном статусе
Об этом сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. В частности, он ответил на вопрос, какую позицию занимает МОК в отношении спортивных федераций, которые не допускают россиян до соревнований в нейтральном статусе.
«Федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением, мы занимаемся проведением Олимпийских игр. Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Беларуси. Мы продолжим вести эту нашу политику», – сказал Адамс по итогам заседания исполкома МОК, который проходит в Лозанне с 3 по 5 декабря.
В 2024 году на Олимпийских играх в Париже выступили 15 россиян, получивших допуск в нейтральном статусе. Зимние Игры пройдут в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
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