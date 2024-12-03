Флик о 5:1 с «Мальоркой»: «Дерьмовый ноябрь закончился, я счастлив. Ямаль мог забить 1 или 2 гола, он всегда приносит пользу команде»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Мальоркой».

Каталонская команда выиграла матч 19-го тура Ла Лиги со счетом 5:1.

«Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился, начался декабрь. Я очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали», – сказал Флик .

О выходе Феррана на позиции нападающего

«Левандовски нуждался в отдыхе, мы должны были позаботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хорошую игру и забил первый гол, это очень важно для него. Когда бы он нам ни понадобился, он всегда готов. Сегодня не было необходимости выпускать Левандовского».

О Ямале

«Сегодня он был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Я думаю, что он мог забить 1 или 2 гола сегодня, он сыграл очень хорошо, но не только он», – добавил немецкий специалист.