Флик о 5:1 с «Мальоркой»: «Дерьмовый ноябрь закончился, я счастлив. Ямаль мог забить 1 или 2 гола, он всегда приносит пользу команде»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Мальоркой».
Каталонская команда выиграла матч 19-го тура Ла Лиги со счетом 5:1.
«Я счастлив. Дерьмовый ноябрь закончился, начался декабрь. Я очень рад, в первом тайме у нас было много моментов. Но мы не забивали», – сказал Флик.
О выходе Феррана на позиции нападающего
«Левандовски нуждался в отдыхе, мы должны были позаботиться о нем. Кроме того, Ферран провел очень хорошую игру и забил первый гол, это очень важно для него. Когда бы он нам ни понадобился, он всегда готов. Сегодня не было необходимости выпускать Левандовского».
О Ямале
«Сегодня он был очень важен, он всегда приносит пользу команде. Я думаю, что он мог забить 1 или 2 гола сегодня, он сыграл очень хорошо, но не только он», – добавил немецкий специалист.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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