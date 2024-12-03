Анастасия Волочкова: «Если Загитова посчитала, что ей нужно накачать губы, это ее право. Мне бог дал такую красоту, что мне ничего с собой делать не нужно»
Анастасия Волочкова считает, что Алина Загитова имела право накачать губы.
«Каждая женщина сама решает, нужно ли ей что‑то с собой делать или нет. На своем примере хочу сказать, что мне бог дал такую красоту, которая поддерживается физическим трудом и уходом за собой. Мне ничего с собой делать не нужно.
Но если Алина посчитала, что ей нужно накачать губы, так это ее право! Обсуждать и осуждать очень просто. А пройти путь спортсменки, завоевывать медали и представлять честь страны может не каждый.
После всех достижений Алина имеет право делать в своей жизни все что хочет. Вне всяких сомнений. Передавайте ей мою поддержку и самые добрые слова», – сказала балерина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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