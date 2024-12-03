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«Ман Сити», «Реал», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине жеребьевки КЧМ, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й

Определены корзины для жеребьевки клубного чемпионата мира.

В 2025 году турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба. На групповом этапе они будут разделены на 8 групп. Команды из одной страны не могут встретиться в группе.

Участники жеребьевки, которая пройдет 5 декабря в Майами, были распределены по 4 корзинам. В первую попали 4 команды из Европы с самым высоким рейтингом и 4 клуба из Южной Америки с самым высоким рейтингом. Во вторую вошли остальные восемь команд из Европы.

В 3-ю корзину включены по две команды из Азии, Африки и Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна с самым высоким рейтингом, а также два оставшихся клуба Южной Америки. В четвертую корзину попали остальные команды из этих регионов, а также представитель Океании и клуб, представляющий страну – хозяйку турнира. 

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия)

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Корзина 3: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтерей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия)

Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
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