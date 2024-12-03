«Торпедо» объявило о назначении Ари спортивным директором: «Надеюсь, с моей помощью решим задачу выхода в РПЛ»

Ари стал спортивным директором «Торпедо».

Клуб Мелбет Первой лиги официально объявил о назначении экс-форварда «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».

– Вам прекрасна знакома Россия: вы имеете российское гражданство, выступали за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», а в 2018 году успели даже провести 2 матча за национальную сборную нашей страны. Какие задачи в «Торпедо» поставило перед вами руководство клуба, главный тренер?

– С самых первых моих посещений матчей «Торпедо » я увидел ту самую атмосферу, которую очень хорошо умеет создавать в команде Олег Кононов – на поле и за его пределами. Это очень важная составляющая, которая объединяет коллектив и способствует достижению хороших результатов. Самое главное сейчас, чтобы все хорошо отдохнули после первой части сезона ФНЛ , затем провели качественную работу на сборах и с новыми силами продолжили борьбу за путевку в РПЛ .

Очень надеюсь, что «Торпедо» с моей помощью сумеет решить поставленную задачу. Отмечу, что в команде собраны молодые и очень талантливые футболисты.

– Какие будут ваши первые шаги после близкого знакомства с футболистами?

– Безусловно, моя главная задача в совместной работе с Олегом Георгиевичем усилить команду. Отмечу также, что в своем подходе, внимании и отношению к процессам Леонид Соболев очень напоминает мне Сергея Галицкого, – сказал Ари.