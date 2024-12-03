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«Может, Салах что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити» и не ждет их в АПЛ в следующем сезоне. Шутка». Слот о словах Мо про последний домашний матч с «горожанами»

Арне Слот пошутил о 115 обвинениях «Ман Сити», говоря о контакте Мохамеда Салаха.

После победы над «горожанами» в матче АПЛ (2:0) египтянин сказал об истекающем контракте с мерсисайдцами: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться».

«Может быть, Мо что-то знает о 115 обвинениях «Ман Сити», поэтому не ожидает, что они будут в АПЛ в следующем сезоне. Я лично ожидаю.

Если говорить скучно, то ответ один и тот же: это не то место, где я должен говорить о контракте Салаха. Возможно, я уже слишком много сказал своей шуткой. Это, вероятно, попадет в заголовки.

Это была шутка. Повторяю, это была шутка», – сказал тренер «Ливерпуля».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Как же мощен Мо Салах: лидер АПЛ по гол+пас. Это последний танец?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoМанчестер Сити
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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