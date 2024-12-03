Нойер получил первую красную карточку в карьере – в матче с «Байером». Вратарь «Баварии» врезался плечом в корпус Фримпонга за пределами штрафной

Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.

«Бавария » принимает «Байер » в 1/8 финала Кубка Германии (0:0, первый тайм).

Вратарь хозяев получил прямую красную карточку на 17-й минуте – он сфолил на Джереми Фримпонге за пределами своей штрафной площади, врезавшись плечом в корпус сопернику.

Мюнхенцам пришлось выпустить запасного голкипера Даниэля Переца , заменив Лероя Сане .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.