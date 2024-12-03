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  • Нойер получил первую красную карточку в карьере – в матче с «Байером». Вратарь «Баварии» врезался плечом в корпус Фримпонга за пределами штрафной
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Нойер получил первую красную карточку в карьере – в матче с «Байером». Вратарь «Баварии» врезался плечом в корпус Фримпонга за пределами штрафной

Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.

«Бавария» принимает «Байер» в 1/8 финала Кубка Германии (0:0, первый тайм). 

Вратарь хозяев получил прямую красную карточку на 17-й минуте – он сфолил на Джереми Фримпонге за пределами своей штрафной площади, врезавшись плечом в корпус сопернику. 

Мюнхенцам пришлось выпустить запасного голкипера Даниэля Переца, заменив Лероя Сане.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoКубок Германии
logoБайер
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoбундеслига Германия
logoЛерой Сане
logoДаниэль Перец
logoДжереми Фримпонг
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