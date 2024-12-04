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НБА. «Денвер» примет «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» встретится дома с «Орландо» и другие матчи

Сегодня в рамках Кубка НБА пройдут 11 матчей.

«Голден Стэйт» попытается прервать серию поражений в гостевой игре против «Денвера». «Нью-Йорк» встретится дома с «Орландо», который выиграл шесть матчей подряд.

НБА

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Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд: Орландо – 3-0, Нью-Йорк – 3-0, Филадельфия – 1-2, Бруклин – 1-3, Шарлотт – 0-3

Восток. Группа B

Положение командМилуоки – 3-0, Детройт – 3-0, Майами – 2-2, Торонто – 0-3, Индиана – 0-3

Восток. Группа C

Положение команд: Атланта – 3-1, Бостон – 3-1, Чикаго – 2-2, Кливленд – 1-2, Вашингтон – 0-3

Запад. Группа A

Положение команд: Хьюстон – 3-0, Портленд – 2-1, Миннесота – 2-2, Клипперс – 1-2, Сакраменто – 0-3

Запад. Группа B

Положение команд: Сан-Антонио – 2-1, Оклахома – 2-1, Финикс – 2-1, Лейкерс – 2-2, Юта – 0-3

Запад. Группа C

Положение команд: Голден Стэйт – 3-0, Даллас – 2-1, Денвер – 1-2, Мемфис – 1-2, Новый Орлеан – 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoТоронто
logoИндиана
logoНью-Йорк
logoПортленд
logoМемфис
logoМилуоки
logoЮта
logoСан-Антонио
logoДенвер
logoОрландо
logoКлипперс
logoШарлотт
logoХьюстон
logoВашингтон
logoГолден Стэйт
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoФиникс
logoДетройт
logoДаллас
logoФиладельфия
logoКливленд
logoКубок НБА
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