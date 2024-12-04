НБА. «Денвер» примет «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» встретится дома с «Орландо» и другие матчи
«Голден Стэйт» попытается прервать серию поражений в гостевой игре против «Денвера». «Нью-Йорк» встретится дома с «Орландо», который выиграл шесть матчей подряд.
Регулярный чемпионат
Восток. Группа A
Положение команд: Орландо – 3-0, Нью-Йорк – 3-0, Филадельфия – 1-2, Бруклин – 1-3, Шарлотт – 0-3
Восток. Группа B
Положение команд: Милуоки – 3-0, Детройт – 3-0, Майами – 2-2, Торонто – 0-3, Индиана – 0-3
Восток. Группа C
Положение команд: Атланта – 3-1, Бостон – 3-1, Чикаго – 2-2, Кливленд – 1-2, Вашингтон – 0-3
Запад. Группа A
Положение команд: Хьюстон – 3-0, Портленд – 2-1, Миннесота – 2-2, Клипперс – 1-2, Сакраменто – 0-3
Запад. Группа B
Положение команд: Сан-Антонио – 2-1, Оклахома – 2-1, Финикс – 2-1, Лейкерс – 2-2, Юта – 0-3
Запад. Группа C
Положение команд: Голден Стэйт – 3-0, Даллас – 2-1, Денвер – 1-2, Мемфис – 1-2, Новый Орлеан – 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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