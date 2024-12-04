Малкин забил «Флориде», прервав серию из 10 матчей без голов. «Питтсбург» выиграл игру при 16:41 по броскам

Евгений Малкин забил шестой гол в сезоне НХЛ.

«Питтсбург» переиграл «Флориду» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Команда тренера Майкла Салливана продлила победную серию до четырех игр.

«Пингвинс» выиграли этот матч, уступив сопернику 16:41 по статистике бросков в створ ворот. Вратарь команды Тристан Джерри отразил 37 бросков.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился голом в первом периоде, тем самым завершив серию 10 игр без заброшенных шайб.

В этом матче россиянин также сделал результативную передачу при полезности «плюс 1», двух бросков по броскам и игровом времени 17:33 (1:25 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Малкин набрал 24 (6+18) очка в 27 матчах чемпионата.