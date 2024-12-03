«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
Аббосбек Файзуллаев может перейти в «Монако».
По информации «РБ Спорт», клуб Лиги 1, в составе которого выступает Александр Головин, готов предложить за полузащитника ЦСКА около 15 млн евро. При этом московский клуб не готов отпустить Файзуллаева в зимнее трансферное окно.
Контракт Файзуллаева с ЦСКА действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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