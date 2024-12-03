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Путин поручил сформировать подразделение для спортсменов-призывников в ДНР

Путин поручил сформировать подразделение для спортсменов-призывников в ДНР.

Это поручение было опубликовано по итогам по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Минобороны России в целях создания условий для прохождения военной службы по призыву спортсменами, включенными в списки кандидатов в спортивные сборные команды Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по олимпийским видам спорта, сформировать и дислоцировать на территории Донецкой Народной Республики воинское спортивное подразделение», – говорится в поручении. Срок исполнения – 15 апреля 2025 года, ответственный – министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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