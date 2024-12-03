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Путин обсудит с Минспорта проведение регулярных соревнований для ветеранов СВО

Путин обсудит с Минспорта проведение регулярных соревнований для ветеранов СВО.

Об этом президент сообщил на встрече с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

«В Уфе проводили, в «Сириусе» проводили, и дальше обязательно будем. Я поговорю с Минспорта. Обязательно нужно будет включить все эти соревнования в единый календарный план, так чтобы это было не на любительском уровне, чтобы это было на государственном уровне. И обязательно это нужно сделать. Мы будем это делать по всей стране, именно по всей стране.

Он пообещал обсудить все вопросы с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«Именно с тем, чтобы эта работа была не какой-то разовой и «между прочим». Это должна быть системная работа на уровне государства, на уровне правительства», – добавил Путин.

Много поручений Путина по спорту: плавание станет госуслугой, больше российского инвентаря

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
Министерство спорта России
logoДмитрий Чернышенко
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