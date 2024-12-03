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Чикунова, Пригода, Бородин и Лифинцев получили нейтральные статусы. Пловцы смогут выступить на ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила нейтральный статус.

Об этом сообщил вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Теперь она сможет выступить на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

Помимо Чикуновой на ЧМ также отобрались россияне Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Андрей МинаковИлья Бородин, Мирон Лифинцев, Роман Акимов, Елизавета Агапитова, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щеголев, Дарья Клепикова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Арина Суркова, Алина Гайфутдинова, Дарья Трофимова, Софья Дьякова, Савелий Лузин, Алексей Ткачев, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

«Все из списка квалифицировавшихся на чемпионат мира получили нейтральные статусы», – подтвердил Коротышкин.

Ефимова и Минаков ранее уже получали нейтральный статус для участия в международных стартах.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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