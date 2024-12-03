«Алкоголь – зло, никому не советую. Я ни разу в жизни не пил». Зелимхан Бакаев о том, почему закрывает эмблему «Балтики» на статуэтке лучшему игроку
Зелимхан Бакаев назвал алкоголь злом.
– Когда вас признают лучшим игроком, вы на статуэтке закрываете эмблему «Балтики».
– Потому что алкоголь – зло, не советую никому это пить.
Я ни разу в жизни не пил алкоголь, – сообщил полузащитник «Зенита», выступающий на правах аренды за «Химки».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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