«Алкоголь – зло, никому не советую. Я ни разу в жизни не пил». Зелимхан Бакаев о том, почему закрывает эмблему «Балтики» на статуэтке лучшему игроку

Зелимхан Бакаев назвал алкоголь злом.

– Когда вас признают лучшим игроком, вы на статуэтке закрываете эмблему «Балтики».

– Потому что алкоголь – зло, не советую никому это пить.

Я ни разу в жизни не пил алкоголь, – сообщил полузащитник «Зенита », выступающий на правах аренды за «Химки ».

«Балтика» стала спонсором РПЛ. Стороны подписали соглашение