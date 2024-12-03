Овечкин сбросил 15 кг во время подготовки к сезону-2024/25 (RG)

Александр Овечкин похудел на 15 кг во время подготовки к сезону-2024/25.

Об этом сообщает RG со ссылкой на источник, близкий к Овечкину.

«Алекс провел летний отпуск в Турции с друзьями. Когда он вернулся к тренировкам, он весил 117 кг.

У Овечкина уникальный метаболизм, и за два-три месяца он не только привел себя в форму, но и похудел еще больше – до 102 кг.

Кроме того, он консультировался с диетологами. Алекс много тренировался и привез в Вашингтон своего тренера по физподготовке Павла Бурлаченко, который подготовил его к тренировочному лагерю в сентябре», – рассказал источник.

В нынешнем сезоне 39-летний хоккеист набрал 25 (15+10) очков в 18 играх.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Вчера Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.