51

Овечкин сбросил 15 кг во время подготовки к сезону-2024/25 (RG)

Александр Овечкин похудел на 15 кг во время подготовки к сезону-2024/25.

Об этом сообщает RG со ссылкой на источник, близкий к Овечкину.

«Алекс провел летний отпуск в Турции с друзьями. Когда он вернулся к тренировкам, он весил 117 кг.

У Овечкина уникальный метаболизм, и за два-три месяца он не только привел себя в форму, но и похудел еще больше – до 102 кг.

Кроме того, он консультировался с диетологами. Алекс много тренировался и привез в Вашингтон своего тренера по физподготовке Павла Бурлаченко, который подготовил его к тренировочному лагерю в сентябре», – рассказал источник.

В нынешнем сезоне 39-летний хоккеист набрал 25 (15+10) очков в 18 играх.

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Вчера Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoНХЛ
logoЗдоровье
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев об Овечкине: «Есть выражение – зажило как на собаке. У него регенерация тканей как у молодого, пышущего здоровьем млекопитающего»
18вчера, 14:26
Депутат Свищев об Овечкине: «После травмы он продолжит радовать россиян и американцев своей игрой. Нет сомнений, что он побьет рекорд Гретцки»
2вчера, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Флориду», «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» – с «Ванкувером», «Коламбус» против «Калгари»
54вчера, 22:19
Игра для продвинутых фанов НХЛ. Осилите все уровни?
вчера, 21:30Спецпроект
Ларионов о 3:5 от «Металлурга»: «Хотели показать крутой хоккей, который был бы интереснее, но столкнулись с плотной обороной. Для нас это стало неожиданностью»
11вчера, 20:26
Сафонов о голе в матче с «Динамо»: «Немного ошибся вратарь. В детском хоккее была ситуация, когда наш голкипер побежал на скамейку, тогда нам не забили»
1вчера, 19:55
Кудашов о голе Сафонова: «Миска думал, удаление будет у «Ак Барса». И я так думал. Всей арене так показалось. Судьи видели одно, все видели другое»
7вчера, 19:45
«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо»
10вчера, 19:18
КХЛ. «Торпедо» уступило «Металлургу», «Ак Барс» победил «Динамо», «Северсталь» проиграла «Ладе»
237вчера, 19:03
«Монреаль» вывел Лайне из списка травмированных. Он сыграет против «Айлендерс»
8вчера, 18:31
Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забросил с середины площадки: «Сафонов забил, возможно, самый необычный гол сезона»
34вчера, 17:50
Фетисов об игре в НХЛ во время холодной войны: «Экстремальное отношение прессы ко всему советскому. Нас ненавидели даже американские ребята в команде»
42вчера, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин провел 400-й матч в КХЛ. Он 15-й тренер в истории, достигший этой отметки
вчера, 20:29
Гатиятулин о 5:4 с «Динамо»: «Соперник мастеровитый, но у нас тоже есть козыри. Переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи»
вчера, 19:31
Козырев про 0:1 от «Лады»: «Мы показали безвольную игру и очередное бездарное большинство»
1вчера, 18:59
Бочаров установил рекорд «Торпедо» в КХЛ по продолжительности сухой серии – 220:31
6вчера, 18:54
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
1вчера, 18:40
«Автомобилист» ищет варианты обмена Севостьянова («СЭ»)
вчера, 18:17
Баландин о Тертышном: «Это не хоккеист для КХЛ. Нет стабильной игры»
вчера, 17:59
«Спартак» получил 5 млн рублей за Принса от «Адмирала» (Metaratings)
2вчера, 17:55
Терещенко об игре на фоне смены тренера: «Выходишь и выполняешь свою работу. Если ты думаешь, что у тебя тренер другой, вешай коньки на гвоздь»
вчера, 16:53
17-летний хоккеист Касин умер во время благотворительного матча в США. Игра была посвящена памяти 19-летней студентки, погибшей в автокатастрофе в 2023-м
4вчера, 16:27