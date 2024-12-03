«Барселона» победила в Ла Лиге впервые за 4 матча. Было 2 поражения и ничья

«Барселона» прервала серию матчей без побед в Ла Лиге.

Команда Ханс-Дитера Флика разгромила «Мальорку» в 19-м туре чемпионата Испании со счетом 5:1.

Каталонцы одержали победу в лиге впервые за 4 матча. 7 декабря они сыграют с «Бетисом» на выезде.

«Барселона » лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков после 16 проведенных матчей и опережая «Реал» на 4 балла. У мадридцев есть два матча в запасе.