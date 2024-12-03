Лоськов со 135 голевыми пасами – лучший ассистент чемпионата России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Дзюба – 2-й, Аршавин – 3-й, Тихонов – 4-й

Дмитрий Лоськов – лучший ассистент в истории чемпионата России после пересчета.

Спортс’’ и «Спорт-Экспресс » провели совместное исследование , чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач, а также проверили данные других топовых ассистентов чемпионата России: Андрея Тихонова , Егора Титова , Андрея Аршавина , Александра Самедова , Мигеля Данни, Тимофея Калачева, Алана Дзагоева, Жоаозиньо и Ролана Гусева. Также Дорский и Чернов пересмотрели ассисты Александра Кержакова.

После пересчета выяснилось, что у Лоськова 135 голевых передач, а не 155, как считалось ранее. Бывший полузащитник «Локомотива» и «Ростсельмаша» по-прежнему остается лучшим ассистентом в истории чемпионата России.

Второе место занимание форвард «Акрона» Артем Дзюба – 83 результативных паса. Третьим идет экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин (79).

До пересчета экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов был шестым-седьмым ассистентом в истории, а теперь четвертый. В списке лучших распасовщиков поднялся и выступавший за «Спартак» Егор Титов, который поделил пятое место с игравшим за «Динамо» и «Зенит» Мигелем Данни.

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова