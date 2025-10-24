Первый тренер Соболева: «Зенит» станет чемпионом, Александр забьет 10 голов, Быстрова не услышим»

Первый тренер Александра Соболева высказался о критике форварда.

‎– Переживаете ли вы за Александра, что его сильно критикуют? Владимир Быстров вообще предложил убрать из «Зенита».

‎– Я не обращаю внимания на то, что говорит Быстров. Это не его дело. Там разберутся. То что критикуют, к сожалению, как-то так сложилось, что много критики. Начинает играть, критика замолкает.

Будет опять забивать, значит опять замолкнут. Какое-то время его и Радимов критиковал, потом он его поддерживал. Все зависит от результатов. «Зенит» станет чемпионом, а Соболев забьет десять, Быстрова не услышим, – сказал ‎Александр Горбунов.