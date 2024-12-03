«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Милан» принимает «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

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