Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 46-м, Жаклен – 50-м, Самуэльссон – 58-м, Тарьей Бо – 60-м, Йоханнес Бо – 66-м
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
4. Тимофей Лапшин (Южная Корея)
5. Эмильен Клод (Франция)
11. Никлас Хартвег (Швейцария)
15. Дмитрий Пидручный (Украина)
16. Андрей Расторгуев (Латвия)
18. Филипп Хорн (Германия)
24. Йеспер Нелин (Швеция)
26. Флоран Клод (Бельгия)
28. Вебьорн Сорум (Норвегия)
30. Симон Эдер (Австрия)
32. Лукас Хофер (Италия)
34. Дидье Бьона (Италия)
36. Яков Фак (Словения)
38. Кентен Фийон-Майе (Франция)
40. Фабьен Клод (Франция)
42. Эрик Перро (Франция)
44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
46. Стурла Лагрейд (Норвегия)
48. Мартин Понсилуома (Швеция)
50. Эмильен Жаклен (Франция)
52. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
54. Томмазо Джакомель (Италия)
56. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
57. Данило Ритмюллер (Германия)
58. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
59. Антонин Гигонна (Франция)
60. Тарьей Бо (Норвегия)
62. Филипп Наврат (Германия)
64. Йоханнес Кюн (Германия)
66. Йоханнес Бо (Норвегия)
68. Юстус Штрелов (Германия)
78. Патрик Браунхофер (Италия)
81. Давид Цобель (Германия)
Полный старт-лист здесь.
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
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