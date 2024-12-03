  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 46-м, Жаклен – 50-м, Самуэльссон – 58-м, Тарьей Бо – 60-м, Йоханнес Бо – 66-м
Live
39

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Фийон-Майе стартует 38-м, Лагрейд – 46-м, Жаклен – 50-м, Самуэльссон – 58-м, Тарьей Бо – 60-м, Йоханнес Бо – 66-м

3 декабря на Кубке мира в Контиолахти пройдет мужская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 18:20 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист 

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) 

5. Эмильен Клод (Франция) 

11. Никлас Хартвег (Швейцария) 

15. Дмитрий Пидручный (Украина) 

16. Андрей Расторгуев (Латвия) 

18. Филипп Хорн (Германия) 

24. Йеспер Нелин (Швеция) 

26. Флоран Клод (Бельгия) 

28. Вебьорн Сорум (Норвегия) 

30. Симон Эдер (Австрия) 

32. Лукас Хофер (Италия) 

34. Дидье Бьона (Италия) 

36. Яков Фак (Словения) 

38. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

40. Фабьен Клод (Франция) 

42. Эрик Перро (Франция) 

44. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 

46. Стурла Лагрейд (Норвегия) 

48. Мартин Понсилуома (Швеция) 

50. Эмильен Жаклен (Франция) 

52. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 

54. Томмазо Джакомель (Италия) 

56. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

57. Данило Ритмюллер (Германия)

58. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

59. Антонин Гигонна (Франция) 

60. Тарьей Бо (Норвегия) 

62. Филипп Наврат (Германия) 

64. Йоханнес Кюн (Германия) 

66. Йоханнес Бо (Норвегия) 

68. Юстус Штрелов (Германия) 

78. Патрик Браунхофер (Италия) 

81. Давид Цобель (Германия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoТимофей Лапшин
Никлас Хартвег
Эмильен Клод
logoАндрей Расторгуев
logoФилипп Хорн
logoДмитрий Пидручный
logoСимон Эдер
logoЙеспер Нелин
logoФлоран Клод
Вебьорн Сорум
logoЯков Фак
logoЛукас Хофер
logoЛаура Дальмайер
logoКентен Фийон-Майе
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЭмильен Жаклен
logoВетле Шостад Кристиансен
logoМартин Понсилуома
logoСебастьян Самуэльссон
logoТоммазо Джакомель
Эндре Стремсхайм
Данило Ритмюллер
logoТарьей Бо
logoАнтонин Гигонна
logoФилипп Наврат
logoЙоханнес Бо
logoЙоханнес Кюн
logoКонтиолахти
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Украины
logoЮстус Штрелов
logoсборная Австрии
logoсборная Латвии
logoсборная Франции
Давид Цобель
индивидуальная гонка
результаты
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Норвегии
logoДидье Бьона
logoсборная Швеции
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Бельгии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Германии
Патрик Браунхофер
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Понсилуома, Джакомель и Фабьен Клод были быстрейшими на этапах, у Франции – лучшее общее время хода
31 декабря, 14:18
⚡️ Кубок мира. Эстафета. Сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1331 декабря, 14:05
⚡ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл спринт с минутным отрывом, Джакомель – 2-й, Тарьей Бо – 3-й
17815 марта, 17:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Серохвостов: «Не собираюсь бегать Кубок России полностью»
1сегодня, 12:51
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
3сегодня, 05:03
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26сегодня, 05:03
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: четыре подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
43сегодня, 05:02
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
44сегодня, 05:01
Дмитрий Песков: «Спортсменам нужно обеспечивать набор соревнований, РФ только на пути создания такой системы»
26вчера, 17:36
Симон о проблемах с ногой в эстафете: «Надеюсь, это просто судорога. Придется провести обследование»
71 декабря, 19:04
Фабьен Клод: «Норвежцы – наши лучшие соперники. В прошлом году у них было больше возможностей для побед, этой зимой, надеюсь, мы вернемся на высокий уровень»
11 декабря, 18:52
Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
1 декабря, 18:15
Симон остановилась во время последнего этапа в эстафете, после возобновления движения держалась за ногу
101 декабря, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание второго этапа Кубка IBU в Гейло
сегодня, 05:03
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6сегодня, 05:02
Братья Бо и Нойнер снялись в рекламе сока
15вчера, 15:27Фото
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
11 декабря, 18:21
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
1 декабря, 14:26
Ишмуратова о разных сроках дисквалификации Швентек и Валиевой: «Без политики и двойных стандартов тут не обошлось»
329 ноября, 09:06
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
118 октября, 11:02