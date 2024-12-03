Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»

Георгий Джикия поделился мнением о лимите на легионеров в Мир РПЛ.

– Что ты думаешь по поводу нынешнего лимита и вообще такого количества иностранцев? Нужно ли это?

– Я думаю, что это плохо.

– Лимит плох, его вообще нужно отменить? Или такое большое количество иностранцев?

– Большое количество иностранцев. Кто как хочет, это дело руководителей, вопросов нет.

Но просто хочется видеть, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже. Потому что когда приходит иностранец и он не лучше того, кто у тебя был, или того, кто есть, вот это обидно. А если приходит хороший, топовый футболист, делает разницу, результат, забивает, отдает, ты сам будешь расти с этим футболистом, – сказал защитник «Химок» в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.