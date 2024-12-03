Экс-форвард «Ак Барса» Лукоянов признан банкротом. Хоккеисту утвердили финансового управляющего

Хоккеист Артем Лукоянов признан банкротом.

Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал бывшего нападающего «Ак Барса » банкротом.

Суд исследовал материалы дела, в которых должник просит признать себя несостоятельным. После суд повторно исследовал материалы и вынес решение признать Артема Лукоянова банкротом.

Процедура реализации имущества действует шесть месяцев до 3 июня 2025 года.

Также Лукоянову утвердили финансового управляющего. Сам хоккеист на заседание не явился.

Ранее районный суд Казани возбудил в отношении Лукоянова шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.

На данный момент хоккеист является свободным агентом. В этом он сезоне он играл за «Юнисон» в ВХЛ.