Экс-форвард «Ак Барса» Лукоянов признан банкротом. Хоккеисту утвердили финансового управляющего
Хоккеист Артем Лукоянов признан банкротом.
Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал бывшего нападающего «Ак Барса» банкротом.
Суд исследовал материалы дела, в которых должник просит признать себя несостоятельным. После суд повторно исследовал материалы и вынес решение признать Артема Лукоянова банкротом.
Процедура реализации имущества действует шесть месяцев до 3 июня 2025 года.
Также Лукоянову утвердили финансового управляющего. Сам хоккеист на заседание не явился.
Ранее районный суд Казани возбудил в отношении Лукоянова шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей. Все они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам.
На данный момент хоккеист является свободным агентом. В этом он сезоне он играл за «Юнисон» в ВХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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