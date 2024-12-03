Месси – в символической сборной 2024 года от МЛС. У Лео 21 гол и 11 ассистов в 22 матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси включен в символическую сборную сезона МЛС.
Сегодня лига объявила состав символической сборной по итогам сезона 2024 года.
Вратарь: Кристиян Кахлина («Шарлотт»);
Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Еймар Гомес («Сиэтл Саундерс»), Стивен Морейра («Коламбус Крю»);
Полузащитники: Лусиано Акоста («Цинциннати»), Эвандер («Портленд Тимберс»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»);
Нападающие: Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Лионель Месси («Интер Майами»).
«Интер Майами» Месси проиграл «Атланте Юнайтед» (1-2) в серии 1-го раунда плей-офф МЛС.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер МЛС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости