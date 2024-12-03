УЕФА оштрафовал «Легию» на 17500 евро за оскорбительные баннеры фанатов про Лукашенко на матче с минским «Динамо» в Лиге конференций

УЕФА оштрафовал «Легию» за баннеры об Александре Лукашенко.

7 ноября польский клуб принимал минское «Динамо » в Варшаве в рамках Лиги конференций. «Легия » одержала победу со счетом 4:0.

Во время матча болельщики хозяев вывесили оскорбительные баннеры в адрес президента Беларуси.

Как сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на Przeglad Sportowy, по итогам матча УЕФА оштрафовал «Легию» на 17,5 тысяч евро.