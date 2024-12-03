УЕФА оштрафовал «Легию» на 17500 евро за оскорбительные баннеры фанатов про Лукашенко на матче с минским «Динамо» в Лиге конференций
УЕФА оштрафовал «Легию» за баннеры об Александре Лукашенко.
7 ноября польский клуб принимал минское «Динамо» в Варшаве в рамках Лиги конференций. «Легия» одержала победу со счетом 4:0.
Во время матча болельщики хозяев вывесили оскорбительные баннеры в адрес президента Беларуси.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Przeglad Sportowy, по итогам матча УЕФА оштрафовал «Легию» на 17,5 тысяч евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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