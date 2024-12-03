У Рафиньи 17 (11+6) очков в 16 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» сделал дубль в игре с «Мальоркой»
Рафинья Диас забил 10-й и 11-й голы в сезоне Ла Лиги.
Вингер «Барселоны» реализовал пенальти на 56-й минуте матча с «Мальоркой» в 19-м туре чемпионата Испании (3:1, второй тайм). На 74-й минуте Рафинья стал автором дубля.
Теперь на счету бразильца 11 забитых мячей и 6 ассистов в 16 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. Он догнал Роберта Левандовского по количеству результативных действий.
Статистику Рафиньи можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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