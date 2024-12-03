Ванда про развод с Икарди и измены Мауро: «Я нашла переписки, фото, видео. Вина в таких случаях 100% на мужчине, женщина ни при чем. Мы пытались спасти наш брак, но постоянно ссорились»

Ванда Нара рассказала об изменах Мауро Икарди.

Ванда рассказала о разводе с нападающим «Галатасарая» в интервью журналистке Сусане Хименес.

«Я сказала Мауро , что хочу развестись. Я нашла переписки, вещи, которые затрагивали моих детей – фото, видео. Все это я пережила благодаря терапии.

Подруга не сделала бы такого, но я действительно помогала ей во многих ситуациях. Мы поздравляли друг друга с днем рождения, но все это оставило во мне разочарование. Я верю, что вина в таких случаях лежит на мужчине на 100%, женщина ни при чем, когда вмешивается в чужую семью.

Мауро заплатил свою цену, как семья, мы все заплатили очень высокую цену. Мои дети не понимали, почему все разрушилось в одночасье.

Сейчас говорят много всего... Когда я пришла в студию, ты спросила меня, расстались ли мы. Я сказала, что Мауро в Турции, а я здесь.

Честно говоря, из-за ситуации, которую ты знаешь и которую знает весь мир, мы пытались спасти наш брак, но у нас постоянно возникали конфликты. То сходились, то расходились. Ссорились, буквально «убивали» друг друга», – рассказала супруга футболиста «Галатасарая ».

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