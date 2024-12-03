«Мальорка» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Барселона» сыграет с «Мальоркой» в перенесенном матча 19-го тура Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2».

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