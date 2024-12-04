Задоров против «Детройта»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 6 минут штрафа, 4 силовых приема и 18:20 на льду
Никита Задоров забил второй гол в сезоне НХЛ.
«Бостон» обыграл «Детройт» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «Брюинс» Никита Задоров забросил шайбу в первом периоде игры с передачи Брэда Маршанда.
Также российский хоккеист набрал показатель полезности «плюс 1», нанес четыре броска по воротам, получил шесть минут штрафа, выполнил четыре силовых приема и провел на льду 18:20 (0:20 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве).
В этом сезоне Задоров набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 4» в 27 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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