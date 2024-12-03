У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова

Дзюбе нужно набрать 10 очков по системе «гол+пас», чтобы побить рекорд Лоськова.

Спортс’’ и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование , чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.

По прошлым данным «Спорт-Экспресса », форвард «Акрона » набрал 266 очков в чемпионате России (162 гола и 104 передачи), бывший полузащитник «Локомотива » – 275 (120+155).

После пересчета выяснилось, что у Дзюбы 83 голевые передачи, а у Лоськова – 135. Дмитрий по-прежнему лидирует по числу результативных действий в чемпионате России – 255 очков (120+135). Дзюба отстает на 10 очков – у него 245 результативных действий (162+83).

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»