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  • У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова
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У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова

Дзюбе нужно набрать 10 очков по системе «гол+пас», чтобы побить рекорд Лоськова.

Спортс’’ и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.

По прошлым данным «Спорт-Экспресса», форвард «Акрона» набрал 266 очков в чемпионате России (162 гола и 104 передачи), бывший полузащитник «Локомотива» – 275 (120+155).

После пересчета выяснилось, что у Дзюбы 83 голевые передачи, а у Лоськова – 135. Дмитрий по-прежнему лидирует по числу результативных действий в чемпионате России – 255 очков (120+135). Дзюба отстает на 10 очков – у него 245 результативных действий (162+83).

Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАртем Дзюба
logoДмитрий Лоськов
logoЛокомотив
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
рекорды
logoСпорт-Экспресс
logoСпортс
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