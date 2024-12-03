У Дзюбы 245 очков по «гол+пас» в чемпионате России после пересчета Спортса’’ и «СЭ». Форвард на 10 баллов отстает от рекордсмена Лоськова
Спортс’’ и «Спорт-Экспресс» провели совместное исследование, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в чемпионате России. Александр Дорский и Гоша Чернов посмотрели более 1200 видео и выяснили, сколько на самом деле Дмитрий Лоськов и Артем Дзюба сделали голевых передач.
По прошлым данным «Спорт-Экспресса», форвард «Акрона» набрал 266 очков в чемпионате России (162 гола и 104 передачи), бывший полузащитник «Локомотива» – 275 (120+155).
После пересчета выяснилось, что у Дзюбы 83 голевые передачи, а у Лоськова – 135. Дмитрий по-прежнему лидирует по числу результативных действий в чемпионате России – 255 очков (120+135). Дзюба отстает на 10 очков – у него 245 результативных действий (162+83).
Дзюба или Лоськов – кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса’’ и «СЭ»
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