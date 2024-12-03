Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон завершили карьеру
Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завершили карьеру.
Об этом сообщает France Info. В июне 2022-го дуэт объявлял о приостановке выступлений.
«Мы и мечтать не могли о лучшей карьере. Выражая огромную признательность, мы решили перевернуть страницу. Огромное спасибо нашим зрителям, которые разделили с нами радость на льду. Мы уходим с прекрасными воспоминаниями», – говорится в совместном пресс-релизе фигуристов.
Пападакис 29 лет, Сизерону – 30. На их счету также пять побед на чемпионатах мира, им принадлежит мировой рекорд танцев на льду по сумме программ (229,82 балла).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: France Info
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