Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон завершили карьеру

Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон завершили карьеру.

Об этом сообщает France Info. В июне 2022-го дуэт объявлял о приостановке выступлений.

«Мы и мечтать не могли о лучшей карьере. Выражая огромную признательность, мы решили перевернуть страницу. Огромное спасибо нашим зрителям, которые разделили с нами радость на льду. Мы уходим с прекрасными воспоминаниями», – говорится в совместном пресс-релизе фигуристов.

Пападакис 29 лет, Сизерону – 30. На их счету также пять побед на чемпионатах мира, им принадлежит мировой рекорд танцев на льду по сумме программ (229,82 балла).