Малкин остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 8» на отрезке. У него «минус 4», 0 бросков в створ и 33% на точке за 18:33 с «Коламбусом»
Евгений Малкин остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 8» на отрезке.
Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в игре с «Коламбусом» (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
В текущем сезоне у 38-летнего россиянина 18 (5+13) очков в 19 играх при полезности «минус 7».
Сегодня Евгений (18:33, 5:56 – в большинстве, «минус 4») ни разу не бросил в створ (1 бросок мимо) и сделал 1 блок.
В первом периоде он получил малый штраф. На точке вбрасывания – 33% эффективности (4 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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