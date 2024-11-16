Малкин остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 8» на отрезке. У него «минус 4», 0 бросков в створ и 33% на точке за 18:33 с «Коламбусом»

Евгений Малкин остался без очков в 3 матчах подряд при «минус 8» на отрезке.

Форвард «Питтсбурга » не отметился результативными действиями в игре с «Коламбусом » (2:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне у 38-летнего россиянина 18 (5+13) очков в 19 играх при полезности «минус 7».

Сегодня Евгений (18:33, 5:56 – в большинстве, «минус 4») ни разу не бросил в створ (1 бросок мимо) и сделал 1 блок.

В первом периоде он получил малый штраф. На точке вбрасывания – 33% эффективности (4 из 12).