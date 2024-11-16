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  • Соболев об игре с «Фенербахче»: «Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я бегал и смотрел на время: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось»
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Соболев об игре с «Фенербахче»: «Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я бегал и смотрел на время: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось»

Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в Турции с «Фенербахче» (1:2).

– Удалось ли сегодня вспомнить давно забытое ощущение матча Лиги чемпионов, Лиги Европы, всех остальных турниров?

– Кайф просто. Скучаем очень по этому. Я в первом тайме бегал и смотрел на время. Думаю: «Блин, хоть бы это как можно дольше продолжалось». Потому что просто кайф, хочется такие игры играть как можно чаще, и атмосфера на стадионе – просто фантастика.

– Встреча с Моуринью на самом деле ожидалась?

– Да нет, не столько Моуринью, сколько сама атмосфера, сама команда, хорошая команда. Конечно, прям удовольствие одно играть.

– Удается с ходу вспомнить, когда в последний раз подобное было у вас?

– Наверное, последний раз вот так было на Евро в Дании, когда мы проиграли 1:4. И, конечно, когда нет Fan ID, на домашних матчах много народу, всегда приятно играть.

– Что не получилось сегодня у «Зенита»? Явно Сергей Богданович был не то чтобы очень доволен игрой и всем остальным.

– Не получилось, наверное, в первую очередь в атаке, и в обороне где-то не получилось. Все-таки можно занести в актив игру, долго не играли на европейской арене, как говорится, и соперник очень хороший, но мы старались. Конечно, есть нюансы.

– Вам уверенности добавляют такие матчи? Вы говорили, что именно ее вам не хватает в последнее время.

– Конечно добавляют. И я уже говорил, что каждая игра, и товарищеская, и официальная, добавляет уверенности, и я понимаю, что могу играть лучше, намного лучше. Но, как говорится, всему свое время.

Форму я уже давно набрал, но именно эта уверенность появляется с каждой тренировкой, каждой игрой все больше и больше.

– Ждать ли гола от Александра Соболева до конца этого года?

– Дай бог, дай бог. Я никогда не ставлю перед собой цели забивать голы. Главное – чтобы команда всегда набирала три очка. Не важно, кто будет забивать: Латышонок, да кто угодно. Главное – три очка, – передает слова форварда «Зенита» корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
товарищеские матчи (клубы)
logoАлександр Соболев
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