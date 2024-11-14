Гран-при Финляндии. Кагияма, Аймо, Чха Чжун Хван, Ямамото, Томоно, Грассль покажут короткие программы
15 ноября Кагияма и Аймо покажут короткие программы на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Макар Сунцев (Финляндия)
2. Вальтер Виртанен (Финляндия)
3. Владимир Самойлов (Польша)
4. Камден Пулкинен (США)
5. Даниэль Грассль (Италия)
6. Александр Селевко (Эстония)
Вторая разминка
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Кевин Аймо (Франция)
9. Сота Ямамото (Япония)
10. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
11. Юма Кагияма (Япония)
12. Лукас Бричги (Швейцария)
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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