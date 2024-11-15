У России 41 удар по воротам, в створ – 17, Бруней пробил дважды. Владение – 75% на 25%

Сборная Брунея один раз пробила в створ ворот России.

Команда под руководством Валерия Карпина нанесла 41 удар по воротам Брунея в товарищеском матче. 17 раз россияне попали в створ.

У сборной Брунея по итогам матча 2 удара по воротам, один из которых пришелся в створ. Он был нанесен с дальней дистанции в конце игры.

Российская сборная владела мячом 75% времени и подала 9 угловых – против двух у команды Брунея.

Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем