У России 41 удар по воротам, в створ – 17, Бруней пробил дважды. Владение – 75% на 25%
Сборная Брунея один раз пробила в створ ворот России.
Команда под руководством Валерия Карпина нанесла 41 удар по воротам Брунея в товарищеском матче. 17 раз россияне попали в створ.
У сборной Брунея по итогам матча 2 удара по воротам, один из которых пришелся в створ. Он был нанесен с дальней дистанции в конце игры.
Российская сборная владела мячом 75% времени и подала 9 угловых – против двух у команды Брунея.
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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