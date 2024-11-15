СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ), отыгравшись с 0:2 после 57-й минуты. У команды Ротенберга 6 поражений в последних 7 матчах

СКА проиграл шесть из семи последних матчей в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Ак Барсу » (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Петербуржцы проигрывали к началу 58-й минуты со счетом 0:2, однако перевели игру в овертайм за счет голов Энтони Деанджело и Марата Хайруллина за 22 секунды до завершения третьего периода.

В овертайме победный для «Ак Барса» гол забил Кирилл Семенов.

Это шестое поражение в последних семи встречах в чемпионате для петербургского клуба.

На этом промежутке СКА обыграл «Сибирь» (1:0 Б) и проиграл «Локомотиву» (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ), «Сочи» (2:5) и «Авангарду» (1:2).

СКА занимает третью позицию в таблице Западной конференции, «Ак Барс» идет третьим – в Восточной конференции.