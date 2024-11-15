СКА проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ), отыгравшись с 0:2 после 57-й минуты. У команды Ротенберга 6 поражений в последних 7 матчах
СКА проиграл шесть из семи последних матчей в КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Петербуржцы проигрывали к началу 58-й минуты со счетом 0:2, однако перевели игру в овертайм за счет голов Энтони Деанджело и Марата Хайруллина за 22 секунды до завершения третьего периода.
В овертайме победный для «Ак Барса» гол забил Кирилл Семенов.
Это шестое поражение в последних семи встречах в чемпионате для петербургского клуба.
На этом промежутке СКА обыграл «Сибирь» (1:0 Б) и проиграл «Локомотиву» (2:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (1:2 ОТ), «Сочи» (2:5) и «Авангарду» (1:2).
СКА занимает третью позицию в таблице Западной конференции, «Ак Барс» идет третьим – в Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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